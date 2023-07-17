Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити».

Согласно недавнему отчёту, «РБ Лейпциг» по-прежнему намерен заработать на продаже хорвата 100 млн евро в виде фиксированных выплат, клубы продолжают вести переговоры. По данным журналиста Яна Ааге Фьортофта, стороны близки к полной договорённости по условиям сделки. Переход 21-летнего игрока в «Манчестер Сити» можно считать лишь вопросом времени.

Йошко Гвардиол защищает цвета «РБ Лейпцига» с 2021 года. В общей сложности молодой центрбек провёл 87 матчей за «красных быков» во всех соревнованиях, записав на свой счёт пять забитых мячей и три ассиста.