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Буну готов стать дублёром Нойера в «Баварии» слухи

19 Июля 2023 • 21:27 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

Голкипер «Севильи» Яссин Буну хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».

Немецкий гранд находится в поисках нового запасного вратаря, изучая множество кандидатур на эту роль. В шорт-листе мюнхенцев фигурирует Буну, о чём уже сообщалось ранее. По информации журналиста Филиппа Кесслера, 32-летний марокканец совсем не против перехода в «Баварию». Он согласен стать дублёром Мануэля Нойера.

Трансферная стоимость Яссина Буну оценивается экспертами портала Transfermarkt в 12 млн евро. Голкипер провёл 140 матчей за «Севилью» во всех соревнованиях, пропустив 138 голов и 58 раз сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Мануэль Нойер Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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