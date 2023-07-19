Голкипер «Севильи» Яссин Буну хотел бы продолжить карьеру в «Баварии».

Немецкий гранд находится в поисках нового запасного вратаря, изучая множество кандидатур на эту роль. В шорт-листе мюнхенцев фигурирует Буну, о чём уже сообщалось ранее. По информации журналиста Филиппа Кесслера, 32-летний марокканец совсем не против перехода в «Баварию». Он согласен стать дублёром Мануэля Нойера.

Трансферная стоимость Яссина Буну оценивается экспертами портала Transfermarkt в 12 млн евро. Голкипер провёл 140 матчей за «Севилью» во всех соревнованиях, пропустив 138 голов и 58 раз сыграв «на ноль».