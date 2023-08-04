«Бавария» удвоит зарплату Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получит значительное повышение к нынешней зарплате в случае перехода в «Баварию».

Клубы продолжают переговоры по звёздному форварду «шпор», и в ближайшее время судьба трансфера должна решиться. По данным The Athletic, зарплата Кейна в случае успешного завершения сделки будет удвоена – она составит около 25 млн фунтов стерлингов в год (почти 29 млн евро). Англичанин уже ответил согласием.

По некоторым данным, мюнхенский гранд готов заплатить за Гарри Кейна до 100 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца предстоящего сезона.