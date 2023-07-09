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«Бавария» разрешила Горецке сменить клуб

09 Июля 2023 • 22:02 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» не станет удерживать полузащитника Леона Горецку в летнее трансферное окно.

28-летний футболист пользовался большим доверием бывшего спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича, однако теперь его позиции не столь прочны. Как сообщает журналист Филипп Кеслер, Горецке будет позволено уйти в текущее трансферное окно, если поступит достойное предложение от других клубов. Хавбек находится не в лучших отношениях с рулевым Томасом Тухелем, который, как ожидается, планирует сделать ставку на Конрада Лаймера.

Стоимость Леона Горецки, по оценке портала Transfermarkt, составляет 45 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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