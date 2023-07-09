«Бавария» разрешила Горецке сменить клуб

«Бавария» не станет удерживать полузащитника Леона Горецку в летнее трансферное окно.

28-летний футболист пользовался большим доверием бывшего спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича, однако теперь его позиции не столь прочны. Как сообщает журналист Филипп Кеслер, Горецке будет позволено уйти в текущее трансферное окно, если поступит достойное предложение от других клубов. Хавбек находится не в лучших отношениях с рулевым Томасом Тухелем, который, как ожидается, планирует сделать ставку на Конрада Лаймера.

Стоимость Леона Горецки, по оценке портала Transfermarkt, составляет 45 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.