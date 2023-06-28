Руководство немецкого «РБ Лейпцига» изучает возможность усиления позиции центрального защитника в случае ухода Йошко Гвардиола.

По информации издания N1 Info, соотечественник Гвардиола Йосип Шутало уже согласовал личные условия с боссами «быков». Сообщается, что «РБ Лейпциг» будет претендовать на трансфер игрока загребского «Динамо» в случае продажи Гвардиола в топ-клуб. По слухам, стоимость возможного перехода Шутало составит 25 миллионов евро.

Напомним, что Йосип Шутало является воспитанником загребского «Динамо». В прошедшем сезоне защитник провёл 36 матчей во всех турнирах и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 18 миллионов евро.