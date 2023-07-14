«Манчестер Сити» по-прежнему намерен продлить контракт Уокера

В «Манчестер Сити» надеются продлить контракт защитника Кайла Уокера.

По некоторым данным, 33-летний футболист решил покинуть ряды «горожан» и перебраться в «Баварию», с которой уже согласовал детали сотрудничества. Тем не менее, как сообщает журналист Сами Мокбель, это не поменяло планов «Манчестер Сити»: руководство английского гранда, даже зная о готовности Уокера переехать в Мюнхен, всё ещё планирует продлить его контракт на год.

Действующее соглашение Кайла Уокера с «Манчестер Сити» истекает по окончании предстоящего сезона. Интерес к англичанину также приписывается «Ювентусу».