Нкунку потребуется операция на колене

Начало карьеры в лондонском «Челси» сложилось для нападающего Кристофера Нкунку далеко не лучшим образом. По сведениям от журналиста Джейкоба Штайнберга, француз в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» повредил мениск. Теперь футболисту потребуется операция на колене, которая оставит его вне игры на несколько месяцев.

Напомним, Нкунку на предсезонной подготовке забил за «Челси» 3 гола. Игрок достался «пенсионером» за 60 миллионов евро, которые получил «РБ Лейпциг».

В прошлом сезоне Нкунку стал одним из лучших бомбардиров Бундеслиги, разделив «Золотую бутсу» турнира с Никласом Фюллькругом из «Вердера». Оба игрока забили по 16 голов в чемпионате.