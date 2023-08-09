В «Баварии» ждут, что Нойер вернётся в строй в первой половине осени

Голкипер Мануэль Нойер пропустит первые официальные матчи «Баварии» в новом сезоне.

Капитан мюнхенцев сломал ногу после завершения чемпионата мира – 2022, в результате чего был вынужден пропустить всю вторую половину минувшей кампании. Возвращение 37-летнего футболиста изначально было запланировано на лето, но, как стало известно недавно, может значительно затянуться. По обновлённой информации Kicker, несмотря на неутешительные прогнозы, в «Баварии» верят, что вратарь восстановится в конце сентября или начале октября.

Мануэль Нойер выступает за мюнхенский гранд с 2011 года. На его счету 488 поединков в составе команды.