«Аль-Наср» намерен переманить в свои ряды нападающего «Баварии» Садио Мане.

Ранее сенегалец уже фигурировал в числе потенциальных новичков других клубов из Саудовской Аравии, при этом сам 31-летний игрок, по заявлениям немецких СМИ, хотел бы продолжить выступления в «Баварии». Как сообщает журналист Экрем Конур, «Аль-Наср» готовит официальное предложение по Мане. Экс-звезда «Ливерпуля» может составить дуэт в атаке с Криштиану Роналду, выступающим в Саудовской Аравии с января.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Садио Мане в 45 млн евро. Его контракт с «Баварией» действует до 2025 года.