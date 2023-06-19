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Мане может стать одноклубником Роналду слухи

19 Июня 2023 • 22:57 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Аль-Наср» намерен переманить в свои ряды нападающего «Баварии» Садио Мане.

Ранее сенегалец уже фигурировал в числе потенциальных новичков других клубов из Саудовской Аравии, при этом сам 31-летний игрок, по заявлениям немецких СМИ, хотел бы продолжить выступления в «Баварии». Как сообщает журналист Экрем Конур, «Аль-Наср» готовит официальное предложение по Мане. Экс-звезда «Ливерпуля» может составить дуэт в атаке с Криштиану Роналду, выступающим в Саудовской Аравии с января.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Садио Мане в 45 млн евро. Его контракт с «Баварией» действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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