Стало известно, как долго не сможет играть Геррейру

Новичок «Баварии» Рафаэл Геррейру пропустит первые официальные матчи нового сезона.

Португальский левый защитник повредил мышцы голени, о чём сообщалось в официальном заявлении клуба. По обновлённым данным журналиста Мануэля Бонке, 29-летний футболист пропустит порядка шести недель. Возвращение футболиста запланировано на сентябрь. Таким образом, латераль не сможет помочь команде Томаса Тухеля в матче Суперкубка Германии против «РБ Лейпцига», а также в первых турах Бундеслиги.

Рафаэл Геррейру присоединился к «Баварии» в текущее межсезонье, перебравшись из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.