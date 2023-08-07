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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн надеется, что судьба его перехода в «Баварию» решится до старта сезона АПЛ

07 Августа 2023 • 01:09 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не хочет, чтобы трансферные переговоры затянулись до конца лета.

«Бавария» предложила за 30-летнего лидера «шпор» около 100 млн евро плюс бонусы, но пока не получила ответа. Как известно, это финальное предложение мюнхенцев – немецкий клуб сосредоточится на других целях, если «Тоттенхэм» отвергнет сделку. По информации журналиста Керри Хау, сам Кейн надеется прояснить своё будущее до начала нового розыгрыша Английской премьер-лиги. Нападающий готов перейти в «Баварию» свободным агентом через год, но предпочитает переехать в Германию сейчас.

В поединке первого тура АПЛ-2023/24 «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Брентфорда». Встреча состоится 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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