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Романо: «РБ Лейпциг» арендует Хави Симонса у «ПСЖ» без опции выкупа»

16 Июля 2023 • 23:42 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о будущем полузащитника Хави Симонса.

Нидерландец в ближайшее время сменит ПСВ на «Пари Сен-Жермен», после чего отправится в аренду в «РБ Лейпциг», о чём недавно сообщили достоверные ресурсы. Согласно появившейся позднее информации, «красные быки» при желании смогут выкупить 20-летнего игрока у «ПСЖ», что, по словам Романо, не соответствует действительности. Как утверждает авторитетный инсайдер, «РБ Лейпциг» арендует Симонса без возможности выкупа, несмотря на слухи. Следующим летом футболист вернётся в «ПСЖ».

Трансферная стоимость Хави Симонса оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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