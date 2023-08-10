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«Бавария» работает над арендой Кепы

10 Августа 2023 • 09:54 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Мюнхенская «Бавария» начала работу по аренде голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже назначили переговоры на ближайшее время.

У Кепы остаётся два года по контракту с «Челси». Учитывая отсутствие переговоров о новом соглашении, «синие» могут отпустить футболиста в аренду с правом выкупа. Это позволит клубу сэкономить деньги на зарплате Аррисабалаги, который зарабатывает свыше 200 тысяч евро в неделю и является одним из самых высокооплачиваемых в команде.

Ранее сообщалось, что вместо Кепы «Челси» может купить у «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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