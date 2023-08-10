«Бавария» работает над арендой Кепы

Мюнхенская «Бавария» начала работу по аренде голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже назначили переговоры на ближайшее время.

У Кепы остаётся два года по контракту с «Челси». Учитывая отсутствие переговоров о новом соглашении, «синие» могут отпустить футболиста в аренду с правом выкупа. Это позволит клубу сэкономить деньги на зарплате Аррисабалаги, который зарабатывает свыше 200 тысяч евро в неделю и является одним из самых высокооплачиваемых в команде.

Ранее сообщалось, что вместо Кепы «Челси» может купить у «Валенсии» Георгия Мамардашвили.