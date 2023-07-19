Клуб Бундеслиги предложил «Баварии» 1 млн евро за аренду Нюбеля

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель остаётся в списке трансферных интересов «Штутгарта».

26-летний футболист с высокой вероятностью сменит клуб в нынешнее трансферное окно, поскольку хотел бы получать постоянную игровую практику. Согласно сведениям журналиста Тоби Альтсхеффля, «Штутгарт» готов предложить «Баварии» 1 млн евро за годичную аренду Нюбеля. Кроме того, в приглашении немецкого голкипера по-прежнему заинтересован «Лидс», планирующий оформить покупку за 10 млн евро. Ожидается, что итоговое решение по игроку будет принято в скором времени.

Напомним, что два предыдущих сезона Александр Нюбель провёл в аренде в «Монако».