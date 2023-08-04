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«Бавария» всё ещё не дождалась от «Тоттенхэма» ответа на финальное предложение по Кейну

04 Августа 2023 • 22:58 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Тоттенхэм» пока не ответил на последнее предложение «Баварии» по Гарри Кейну.

Гранд немецкой Бундеслиги предложил за 30-летнего нападающего чуть меньше 100 млн евро, попросив руководство «Тоттенхэма» дать ответ до полуночи. Как информирует журналист Джейсон Бёрт, обозначенный мюнхенцами крайний срок подходит к концу, но ответ от «шпор» пока не поступил. «Бавария» продолжает ждать.

Гарри Кейн готов переехать в Германию. По многочисленным заявлениям СМИ, англичанин уже согласовал с клубом условия сотрудничества. Трудовой договор форварда с «Тоттенхэмом» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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