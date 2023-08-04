«Бавария» всё ещё не дождалась от «Тоттенхэма» ответа на финальное предложение по Кейну

«Тоттенхэм» пока не ответил на последнее предложение «Баварии» по Гарри Кейну.

Гранд немецкой Бундеслиги предложил за 30-летнего нападающего чуть меньше 100 млн евро, попросив руководство «Тоттенхэма» дать ответ до полуночи. Как информирует журналист Джейсон Бёрт, обозначенный мюнхенцами крайний срок подходит к концу, но ответ от «шпор» пока не поступил. «Бавария» продолжает ждать.

Гарри Кейн готов переехать в Германию. По многочисленным заявлениям СМИ, англичанин уже согласовал с клубом условия сотрудничества. Трудовой договор форварда с «Тоттенхэмом» истекает летом следующего года.