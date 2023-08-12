Кепа в шаге от перехода в «Реал»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага находится в шаге от перехода в мадридский «Реал». Немецкий журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что испанский вратарь в данный момент очень близок к переезду на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее фаворитом на Кепу была мюнхенская «Бавария», но голкипер думает отказать команде Томаса Тухеля, так как хочет перейти в мадридский «Реал». Отметим, что Аррисабалага мог перебраться к «сливочным» ещё до перехода в «Челси» в 2018 году.

Кепа должен заменить в «Реале» травмированного Тибо Куртуа, который может пропустить чуть ли не весь следующий сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.