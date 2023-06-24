«Манчестер Сити» договорился с Гвардиолом

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол дал согласие на переход в «Манчестер Сити».

Переговоры английского гранда с 21-летним игроком завершились успехом – стороны согласовали все детали потенциального сотрудничества, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В подписании хорвата заинтересован лично рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола. Теперь «Манчестер Сити» предстоит договориться с «РБ Лейпцигом» о сумме трансфера. Отмечается, что «красные быки» намерены заработать на продаже центрбека не менее 100 млн евро.

Йошко Гвардиол отметился тремя забитыми мячами в 41 матче прошедшего сезона. Его контракт с «РБ Лейпцигом» действует до 2027 года.