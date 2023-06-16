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Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкий клуб вступил в борьбу за Маркуса Тюрама

16 Июня 2023 • 22:09 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам заинтересовал «РБ Лейпциг».

Француз отказался продлевать истекающий контракт со своим клубом. Подписать 25-летнего форварда в качестве свободного агента готовы «Милан», «Интер», «ПСЖ» и ряд других клубов. Как утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг, в спор за Тюрама вмешался «РБ Лейпциг». Представители «красных быков» уже связались с окружением игрока. Нападающий запрашивает порядка 10 млн евро в виде подписного бонуса.

Маркус Тюрам 13 раз поразил ворота соперников, проведя 30 матчей за мёнхенгладбахскую «Боруссию» в прошедшем розыгрыше Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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