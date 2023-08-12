«Бавария» решила выйти из гонки за Кепой

Мюнхенская «Бавария» приняла решение выйти из гонки за трансфером вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» осознала, что голкипер предпочитает перейти в мадридский «Реал».

«Бавария» ранее хотела купить Кепу для подмены Мануэлю Нойеру, который до сих пор не восстановился после травмы. Мюнхенский клуб теперь начнёт изучать другие варианты на трансферном рынке.

«Реал» также приглашает Кепу вынужденно, ведь Тибо Куртуа травмировал крестообразные связки колена и может пропустить весь следующий сезон. Аррисабалага должен перейти в «королевский клуб» на правах аренды.