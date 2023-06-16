«Бавария» начала переговоры с Уокером

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вступил в переговоры с «Баварией».

Об интересе мюнхенского клуба к англичанину стало известно в пятницу. Как информирует 90min, «Бавария» перешла к конкретным действиям, начав переговоры с 33-летним футболистом. Игрок недоволен своим положением в команде Хосепа Гвардиолы и заинтересован в переезде в Мюнхен.

Кайл Уокер принадлежит «Манчестер Сити» с 2017 года. В завершившемся сезоне защитник помог «горожанам» завоевать требл, проведя на поле 39 матчей во всех турнирах и однажды отметившись результативной передачей. Контракт Уокера с клубом истекает в следующем году.