«Севилья» не планирует отпускать Буну в аренду в «Баварию»

Голкипер «Севильи» Яссин Буну по-прежнему интересен «Баварии».

Недавно мюнхенский клуб провёл неудачные переговоры по аренде вратаря «Брентфорда» Давида Райи, поэтому в ближайшее время может вновь переключиться на кандидатуру Буну. Согласно сведениям журналиста Керри Хау, переход марокканца в «Баварию» не исключён, однако «Севилья» вряд ли отпустит 32-летнего игрока в аренду, как того желает немецкий гранд. Сам футболист открыт к переходу, в том числе и на правах аренды.

Отмечается, что «Бавария» не намерена тратить на подписание нового вратаря крупную сумму, поскольку в клубе не знают, когда и в каком состоянии вернётся в строй Мануэль Нойер.