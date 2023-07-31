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«Севилья» не планирует отпускать Буну в аренду в «Баварию»

31 Июля 2023 • 01:24 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

Голкипер «Севильи» Яссин Буну по-прежнему интересен «Баварии».

Недавно мюнхенский клуб провёл неудачные переговоры по аренде вратаря «Брентфорда» Давида Райи, поэтому в ближайшее время может вновь переключиться на кандидатуру Буну. Согласно сведениям журналиста Керри Хау, переход марокканца в «Баварию» не исключён, однако «Севилья» вряд ли отпустит 32-летнего игрока в аренду, как того желает немецкий гранд. Сам футболист открыт к переходу, в том числе и на правах аренды.

Отмечается, что «Бавария» не намерена тратить на подписание нового вратаря крупную сумму, поскольку в клубе не знают, когда и в каком состоянии вернётся в строй Мануэль Нойер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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