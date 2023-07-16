Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс – о словах агента Дэвиса: «Уверен, Альфонсо надолго останется в «Баварии»

16 Июля 2023 • 20:41 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал недавние заявления агента Альфонсо Дэвиса.

Представитель игрока подогрел слухи о его вероятном уходе из «Баварии», а также признался, что испытывает симпатию к мадридскому «Реалу», проявляющему интерес к канадцу.

«Я не слышал ничего подобного лично от Альфонсо. Он не причастен к словам агента, которому нужно как-то зарабатывать. Уверен, Дэвис останется в нашем клубе надолго, я абсолютно не беспокоюсь по этому поводу», – приводит Sport1 слова Хёнесса.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года. По слухам, клубу пока не удаётся убедить 22-летнего левого защитника подписать новый договор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Альфонсо Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
22:38 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сможет выкупить Хави Симонса у «ПСЖ» слухи
21:19 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Будущее Тухеля в «Баварии» зависит от игроков»
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определилась с альтернативой Кейну
20:41 · Германия. Бундеслига
Хёнесс – о словах агента Дэвиса: «Уверен, Альфонсо надолго останется в «Баварии»
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Клуб АПЛ может подписать Доку
17:24 · Германия. Бундеслига
Наби Кейта угодил в лазарет «Вердера»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Горецка может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ 1 слухи
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» провёл переговоры с Уокером 1 слухи
14:10 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» после выкупа Хави Симонса может отдать его в аренду
13:50 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» готов обойти «Баварию» в гонке за Кейном
13:09 · Англия. Премьер-лига
Будущее Уокера: всё решит разговор с Гвардиолой
11:07 · Германия. Бундеслига
Хёнесс высказался о будущем Зоммера в «Баварии»
10:54 · Германия. Бундеслига
Клуб Роналду сделал предложение звёздному нападающему «Баварии»
09:58 · Германия. Бундеслига
Тухель намекнул на новый трансфер «Баварии»
08:57 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил игру Горецки за «Баварию» 1
Все новости
Рекомендуем