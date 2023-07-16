Хёнесс – о словах агента Дэвиса: «Уверен, Альфонсо надолго останется в «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал недавние заявления агента Альфонсо Дэвиса.

Представитель игрока подогрел слухи о его вероятном уходе из «Баварии», а также признался, что испытывает симпатию к мадридскому «Реалу», проявляющему интерес к канадцу.

«Я не слышал ничего подобного лично от Альфонсо. Он не причастен к словам агента, которому нужно как-то зарабатывать. Уверен, Дэвис останется в нашем клубе надолго, я абсолютно не беспокоюсь по этому поводу», – приводит Sport1 слова Хёнесса.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года. По слухам, клубу пока не удаётся убедить 22-летнего левого защитника подписать новый договор.