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«Бавария» не отпустит Мазрауи, пока не подпишет Уокера

05 Июля 2023 • 01:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Правому защитнику «Баварии» Нуссеру Мазрауи пока не позволено уйти.

Марокканец всерьёз рассматривает возможность смены клуба, так как не удовлетворён своей ролью в мюнхенском коллективе. По данным Sport Bild, «Бавария» не даст согласие на уход Мазрауи, пока не договорится о подписании Кайла Уокера из «Манчестер Сити». Англичанин остаётся трансферной целью немецкого гранда, и Томас Тухель поддерживает постоянную связь с 33-летним игроком.

Нуссер Мазрауи провёл 26 матчей за «Баварию» в своём дебютном сезоне после перехода из «Аякса». В активе 25-летнего латераля один забитый мяч и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель Кайл Уокер Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2023
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