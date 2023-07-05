«Бавария» не отпустит Мазрауи, пока не подпишет Уокера

Правому защитнику «Баварии» Нуссеру Мазрауи пока не позволено уйти.

Марокканец всерьёз рассматривает возможность смены клуба, так как не удовлетворён своей ролью в мюнхенском коллективе. По данным Sport Bild, «Бавария» не даст согласие на уход Мазрауи, пока не договорится о подписании Кайла Уокера из «Манчестер Сити». Англичанин остаётся трансферной целью немецкого гранда, и Томас Тухель поддерживает постоянную связь с 33-летним игроком.

Нуссер Мазрауи провёл 26 матчей за «Баварию» в своём дебютном сезоне после перехода из «Аякса». В активе 25-летнего латераля один забитый мяч и четыре результативные передачи.