«Бавария» приняла предложение «Штутгарта» по Нюбелю

«Штутгарт» и «Бавария» согласовали условия аренды голкипера Александра Нюбеля.

Как и ожидалось, «Штутгарт» арендует 26-летнего игрока за 1 млн евро. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, сделка не включает в себя возможность последующего выкупа. Клубы окончательно договорились обо всех деталях перехода, и уже скоро вратарь будет представлен в качестве новичка «швабов».

Александр Нюбель провёл два предыдущих сезона в аренде в «Монако», за который отыграл в общей сложности 97 матчей, пропустив 126 голов. Контракт немецкого футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.