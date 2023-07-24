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«Бавария» приняла предложение «Штутгарта» по Нюбелю

24 Июля 2023 • 03:06 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Штутгарт» и «Бавария» согласовали условия аренды голкипера Александра Нюбеля.

Как и ожидалось, «Штутгарт» арендует 26-летнего игрока за 1 млн евро. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, сделка не включает в себя возможность последующего выкупа. Клубы окончательно договорились обо всех деталях перехода, и уже скоро вратарь будет представлен в качестве новичка «швабов».

Александр Нюбель провёл два предыдущих сезона в аренде в «Монако», за который отыграл в общей сложности 97 матчей, пропустив 126 голов. Контракт немецкого футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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