Мюнхенская «Бавария» официально объявила о переходе 30-летнего нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма». Сделка по трансферу англичанина стала самой дорогой в истории «красной машины», ведь сумма с учётом бонусов может достичь 120 миллионов евро.

Кейн подписал контракт с «Баварией» до лета 2027 года. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель сыграл ключевую роль в переходе Гарри, который за свою карьеру не выиграл ни одного трофея.

«Бавария» выложила за Кейна большие деньги даже не смотря на то, что у игрока оставался всего год по контракту с «Тоттенхэмом». Гарри покинул АПЛ в качестве второго лучшего бомбардира в истории турнира.