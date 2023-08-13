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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих поделился ожиданиями от Кейна

13 Августа 2023 • 03:33 Комментировать
Бавария
0:3
РБ Лейпциг
окончен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, чего ждёт от новичка команды Гарри Кейна.

Едва перебравшись из «Тоттенхэма», английский форвард уже успел дебютировать за «Баварию», выйдя на замену в матче Суперкубка Германии против «РБ Лейпцига». Кейну не удалось помочь мюнхенцам избежать крупного поражения (0:3).

«Думаю, он не спал до трёх или четырёх утра. Он очень нам поможет, когда сможет поспать чуть дольше. Конечно, мы ждём от него голов. Он очень опытный футболист, способный принести огромную пользу команде.

Я неоднократно играл против Гарри, и это не всегда было здорово для меня. Надеюсь, теперь он будет забивать победные голы за нас», – цитирует Sport1 Киммиха.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Йозуа Киммих
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