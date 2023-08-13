Киммих поделился ожиданиями от Кейна

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, чего ждёт от новичка команды Гарри Кейна.

Едва перебравшись из «Тоттенхэма», английский форвард уже успел дебютировать за «Баварию», выйдя на замену в матче Суперкубка Германии против «РБ Лейпцига». Кейну не удалось помочь мюнхенцам избежать крупного поражения (0:3).

«Думаю, он не спал до трёх или четырёх утра. Он очень нам поможет, когда сможет поспать чуть дольше. Конечно, мы ждём от него голов. Он очень опытный футболист, способный принести огромную пользу команде.

Я неоднократно играл против Гарри, и это не всегда было здорово для меня. Надеюсь, теперь он будет забивать победные голы за нас», – цитирует Sport1 Киммиха.