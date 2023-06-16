Стало известно, при каком условии «Бавария» попытается подписать Хаверца

Переход нападающего «Челси» Кая Хаверца в «Баварию» по-прежнему не исключён.

В настоящий момент основным претендентом на немецкого футболиста считается «Арсенал», уже начавший официальные переговоры с «Челси». Как докладывает Bild, «Бавария» продолжает внимательно следить за ситуацией, однако не считает Хаверца приоритетной целью. Ожидается, что чемпионы Германии сделают ставку на приобретение универсального форварда «Челси» лишь в том случае, если не смогут подписать Рандаля Коло-Муани, Виктора Осимхена или Душана Влаховича.

Стоимость Кая Хаверца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 60 млн евро.