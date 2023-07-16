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Хёнесс: «Будущее Тухеля в «Баварии» зависит от игроков»

16 Июля 2023 • 21:19 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс ответил на вопрос о будущем Томаса Тухеля в клубе.

49-летний специалист возглавит мюнхенский коллектив в марте нынешнего года, сменив Юлиана Нагельсманна. Под руководством Тухеля «Бавария» не сумела добиться успехов в Лиге чемпионов и Кубке Германии, но в очередной раз выиграла Бундеслигу.

«Останется ли Тухель надолго? Мы все на это надеемся. Больше всего это зависит от игроков, ведь никто не будет увольнять тренера, если они выступают хорошо. Нам не нравятся тренерские перестановки, поскольку это невыгодно и не слишком полезно для имиджа клуба. Частая смена персонала – признак слабости, мы стремимся к постоянству», – цитирует Bayern & Germany Хёнесса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Томас Тухель
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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