Гвардиол может завершить переход в «Манчестер Сити» на этой неделе

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол переходит в «Манчестер Сити».

Хорватский футболист в скором времени пройдёт вторую часть медосмотра – это произойдёт уже в четверг, если всё пойдёт по плану, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сразу после этого «Манчестер Сити» займётся завершением оформления документов, необходимых для трансфера.

Ожидается, что «РБ Лейпциг» заработает на продаже Йошко Гвардиола около 100 млн евро. Контракт игрока с «горожанами», по некоторым данным, будет рассчитан до 2028 года.

21-летний центрбек провёл в составе «красных быков» 87 матчей, отметившись пятью забитыми голами.