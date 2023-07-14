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Уокер готов отказать «Баварии» и остаться в «Манчестер Сити»

14 Июля 2023 • 00:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вряд ли сменит клубную прописку.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хотел бы видеть 33-летнего англичанина в своей команде, однако прогресса в переговорах в последнее время не наблюдается. По информации журналиста Кристиана Фалька, на данный момент Уокер склоняется к тому, чтобы остаться в «Манчестер Сити». В «Баварии» по-прежнему ждут ответа от игрока, но постепенно теряют надежду на успешный исход обсуждений.

Трудовое соглашение Кайла Уокера с «Манчестер Сити» истекает в следующем году. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 13 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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