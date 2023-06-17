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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готова предложить 50 млн евро за игрока «Ювентуса» слухи

17 Июня 2023 • 01:40 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза связан с переходом в «Баварию».

25-летний футболист недоволен своим положением в туринском клубе, поэтому, по слухам, всерьёз рассматривает возможность скорого ухода. Одним из претендентов на итальянца считается «Бавария». По информации RaiSport, мюнхенцы готовы предложить около 50 млн евро за игрока.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, и стороны далеки от договорённости по условиям нового соглашения, если верить недавним сообщениям итальянских СМИ. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера «бьянконери» в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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