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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Павара

09 Августа 2023 • 20:48 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Манчестер Юнайтед» стал главным претендентом на защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

Как уже сообщалось ранее, «красные дьяволы» начали переговоры по французу, которого хочет видеть в своей команде наставник Эрик тен Хаг. По обновлённым сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящий момент именно «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом в борьбе за 27-летнего игрока. Рулевой мюнхенцев Томас Тухель хотел бы сохранить центрбека в составе, однако тот намерен уйти. Стоимость возможного трансфера оценивается в 30 млн евро.

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» подходит к концу следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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