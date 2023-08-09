«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Павара

«Манчестер Юнайтед» стал главным претендентом на защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

Как уже сообщалось ранее, «красные дьяволы» начали переговоры по французу, которого хочет видеть в своей команде наставник Эрик тен Хаг. По обновлённым сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящий момент именно «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом в борьбе за 27-летнего игрока. Рулевой мюнхенцев Томас Тухель хотел бы сохранить центрбека в составе, однако тот намерен уйти. Стоимость возможного трансфера оценивается в 30 млн евро.

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» подходит к концу следующим летом.