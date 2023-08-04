Журналист: «Бавария» не ждёт ответа по Кейну до полуночи»

В Германии не подтвердили информацию о дедлайне, установленном «Баварией» в сделке по Гарри Кейну.

По сведениям, которые появились в пятницу в английских СМИ, мюнхенцы сделали «Тоттенхэму» финальное предложение по 30-летнему нападающему, попросив дать окончательный ответ до полуночи. Согласно сведениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство немецкого клуба не устанавливало строгий дедлайн. Стороны продолжают терпеливо вести переговоры, но в «Баварии» всё же надеются, что ситуация разрешится до конца выходных.

Трансфер Гарри Кейна может обойтись «Баварии» более чем в 100 млн евро с учётом бонусов.