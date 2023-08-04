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Журналист: «Бавария» не ждёт ответа по Кейну до полуночи»

04 Августа 2023 • 23:34 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

В Германии не подтвердили информацию о дедлайне, установленном «Баварией» в сделке по Гарри Кейну.

По сведениям, которые появились в пятницу в английских СМИ, мюнхенцы сделали «Тоттенхэму» финальное предложение по 30-летнему нападающему, попросив дать окончательный ответ до полуночи. Согласно сведениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, руководство немецкого клуба не устанавливало строгий дедлайн. Стороны продолжают терпеливо вести переговоры, но в «Баварии» всё же надеются, что ситуация разрешится до конца выходных.

Трансфер Гарри Кейна может обойтись «Баварии» более чем в 100 млн евро с учётом бонусов.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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