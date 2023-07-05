Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лацио» нацелился на игрока сборной Португалии слухи

05 Июля 2023 • 01:18 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва может вернуться в Серию А.

«Лацио» занимается поиском усиления на позицию центрфорварда, и 27-летний португалец – одна из целей клуба, докладывает Sky Sport Italia. Главным препятствием для римлян считается стоимость Силвы – «РБ Лейпциг» запрашивает порядка 15-18 млн евро.

Напомним, что Андре Силва уже имеет опыт игры в Серии А: в 2017 году он присоединился к «Милану», а спустя три года был продан во франкфуртский «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне футболист отметился девятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами, проведя 44 матча за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио РБ Лейпциг Андре Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
01:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не отпустит Мазрауи, пока не подпишет Уокера
01:30 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Кейна в «Баварии» слухи
01:18 · Германия. Бундеслига
«Лацио» нацелился на игрока сборной Португалии слухи
04 Июля
23:50 · Германия. Бундеслига
Гертрёйда согласился на переход в «РБ Лейпциг» слухи
23:20 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» считают, что трансфер Кейна возможен, несмотря на категорический отказ «Тоттенхэма»
21:34 · Германия. Бундеслига
Ван дер Ваарт: «Гравенберх может играть лучше Беллингема»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Фримпонг – одна из главных целей «Арсенала»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, почему Кейн не должен переходить в «Баварию»
20:16 · Германия. Бундеслига
Мамардашвили вместе с агентом прибыл в Мюнхен слухи
19:41 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо не перейдёт в «Баварию» слухи
19:27 · Англия. Премьер-лига
Робин Кох выбрал франкфуртский «Айнтрахт» 1
19:10 · Германия. Бундеслига
Аррибас изучается представителями дортмундской «Боруссии»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отпустит Джаку до трансфера Райса слухи
17:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» отправил второе предложение по Гертрёйде слухи
16:25 · Германия. Бундеслига
​Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак» бывшую звезду «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем