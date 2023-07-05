Нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва может вернуться в Серию А.

«Лацио» занимается поиском усиления на позицию центрфорварда, и 27-летний португалец – одна из целей клуба, докладывает Sky Sport Italia. Главным препятствием для римлян считается стоимость Силвы – «РБ Лейпциг» запрашивает порядка 15-18 млн евро.

Напомним, что Андре Силва уже имеет опыт игры в Серии А: в 2017 году он присоединился к «Милану», а спустя три года был продан во франкфуртский «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне футболист отметился девятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами, проведя 44 матча за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.