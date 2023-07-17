«Бавария» нашла нового вратаря в АПЛ

«Бавария» претендует на подписание голкипера «Брентфорда» Томаса Стракоши.

Ряды мюнхенцев в ближайшее время может покинуть Янн Зоммер, на которого претендует миланский «Интер», уйти также может и Александр Нюбель. «Бавария» находится в поисках нового дублёра Мануэля Нойера, и в число кандидатур немецкого гранда недавно попал 28-летний Стракоша, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Албанский футболист должен обойтись гораздо дешевле Георгия Мамардашвили из «Валенсии», в приглашении которого «Бавария» заинтересована уже не первую неделю.

Стоимость Томаса Стракоши оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро.