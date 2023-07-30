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Кобель рассказал, готов ли сменить дортмундскую «Боруссию» на «Баварию»

30 Июля 2023 • 23:55 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал слухи о переходе в «Баварию».

Мюнхенский клуб активно занимается поисками нового вратаря, и Кобель фигурировал в списке вероятных кандидатур. Впрочем, по словам самого 25-летнего футболиста, переход исключён: «Я не думаю ни о переходе в «Баварию», ни о каких-либо других клубах, кроме «Боруссии». Можете так и записать. Я нахожусь в Дортмунде, у меня долгосрочный контракт. Я полностью сосредоточен на своей работе и хочу добиться успехов с «Боруссией» в ближайшие годы», – рассказал в интервью Bild 25-летний швейцарец, оценённый порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Грегор Кобель трансферы футбола - лето 2023
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