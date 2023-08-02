«Бавария» изучает возможность аренды дорогостоящего игрока «Реала»

«Бавария» не теряет надежд на подписание полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

Рулевой мюнхенцев Томас Тухель считает 23-летнего игрока идеальной опцией на позицию опорного хавбека, о чём стало известно несколько недель назад. По обновлённой информации журналиста Керри Хау, ситуация не изменилась по сей день, несмотря на заявления СМИ о неприкасаемости француза. Отмечается, что «Бавария» готова оформить аренду Тчуамени, если «Реал» откажется продавать футболиста этим летом.

Перед началом прошлого сезона «Реал» купил Орельена Тчуамени у «Монако» за 80 млн евро. Действующий контракт опорника рассчитан до 2028 года.