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«Бавария» изучает возможность аренды дорогостоящего игрока «Реала»

02 Августа 2023 • 02:14 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» не теряет надежд на подписание полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

Рулевой мюнхенцев Томас Тухель считает 23-летнего игрока идеальной опцией на позицию опорного хавбека, о чём стало известно несколько недель назад. По обновлённой информации журналиста Керри Хау, ситуация не изменилась по сей день, несмотря на заявления СМИ о неприкасаемости француза. Отмечается, что «Бавария» готова оформить аренду Тчуамени, если «Реал» откажется продавать футболиста этим летом.

Перед началом прошлого сезона «Реал» купил Орельена Тчуамени у «Монако» за 80 млн евро. Действующий контракт опорника рассчитан до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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