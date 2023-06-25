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«Бавария» претендует на Маунта

25 Июня 2023 • 00:34 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» возвращается в борьбу за подписание полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Явным фаворитом в споре долгое время считался «Манчестер Юнайтед», но в субботу появились известия о намерении «красных дьяволов» прекратить переговоры с «Челси» из-за завышенного ценника. По информации журлалиста Джейкоба Стейнберга, ситуацией планирует воспользоваться «Бавария». Мюнхенский клуб ранее уже был связан с 24-летним англичанином, но до конкретики дело не доходило.

Контракт Мэйсона Маунта с «Челси» истекает через год. Лондонцы запрашивают за своего воспитанника порядка 75 млн евро, что пока не устроило ни одного из потенциальных покупателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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