«Бавария» претендует на Маунта

«Бавария» возвращается в борьбу за подписание полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Явным фаворитом в споре долгое время считался «Манчестер Юнайтед», но в субботу появились известия о намерении «красных дьяволов» прекратить переговоры с «Челси» из-за завышенного ценника. По информации журлалиста Джейкоба Стейнберга, ситуацией планирует воспользоваться «Бавария». Мюнхенский клуб ранее уже был связан с 24-летним англичанином, но до конкретики дело не доходило.

Контракт Мэйсона Маунта с «Челси» истекает через год. Лондонцы запрашивают за своего воспитанника порядка 75 млн евро, что пока не устроило ни одного из потенциальных покупателей.