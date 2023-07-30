«Бавария» близка к продаже нападающего Садио Мане в «Аль-Наср».

Сенегальский футболист почти договорился с саудовским клубом, а «Бавария» уже выразила готовность расстаться с 31-летним игроком. Несколькими днями ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит за Мане порядка 37 млн евро. По обновлённым сведениям издания TZ, мюнхенцы выручат от продажи чуть меньше – около 30 млн евро.

Напомним, что Садио Мане планировал остаться в «Баварии» на предстоящий сезон, но согласился провести переговоры с «Аль-Насром», поскольку не входит в планы рулевого Томаса Тухеля.

В прошлом году сенегалец перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 млн евро.