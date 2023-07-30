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«Бавария» заработает на продаже Мане меньше, чем предполагалось изначально слухи

30 Июля 2023 • 21:46 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» близка к продаже нападающего Садио Мане в «Аль-Наср».

Сенегальский футболист почти договорился с саудовским клубом, а «Бавария» уже выразила готовность расстаться с 31-летним игроком. Несколькими днями ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит за Мане порядка 37 млн евро. По обновлённым сведениям издания TZ, мюнхенцы выручат от продажи чуть меньше – около 30 млн евро.

Напомним, что Садио Мане планировал остаться в «Баварии» на предстоящий сезон, но согласился провести переговоры с «Аль-Насром», поскольку не входит в планы рулевого Томаса Тухеля.

В прошлом году сенегалец перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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