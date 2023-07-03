«Манчестер Сити» не сможет заплатить 100 млн евро за Гвардиола

«Манчестер Сити» будет непросто согласовать стоимость трансфера центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Как известно, клубы уже ведут переговоры, а сам 21-летний хорват дал согласие на переход в стан «горожан». Тем не менее, как отмечают английские СМИ, трансферное требование «РБ Лейпцига» может стать серьёзной преградой на пути к заключению сделки.

«Красные быки» намерены заработать на Гвардиоле порядка 100 млн евро, и «Манчестер Сити» вряд ли сможет предложить такую сумму из-за правил финансового фэйр-плей, докладывает журналист Марк Дуглас. Вполне возможно, что нынешним победителям Лиги чемпионов и Премьер-лиги придётся кого-то продать, прежде чем подписывать дорогостоящего защитника.