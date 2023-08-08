Буну остаётся на радаре у «Баварии»

Голкипер «Севильи» Яссин Буну в это трансферное окно может уйти на повышение и подписать контракт с мюнхенской «Баварией». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «красная машина» продолжает поиски нового вратаря после ухода Янна Зоммера в «Интер» за 6 миллионов евро.

Отметим, что Мануэль Нойер в воскресенье перенёс небольшую операцию, которая задержит его возвращение в строй на несколько недель. Буну остаётся в шорт-листе «Баварии», но руководство пока не определилось с приоритетным кандидатом.

Источник сообщает, что «Бавария» также рассматривает кандидатуру Херонимо Рульи из амстердамского «Аякса», который ранее выступал в Испании за «Вильярреал».