Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович остаётся в шорт-листе «Баварии».

В последние недели гранд немецкой Бундеслиги полностью сосредоточил усилия на переговорах по форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну, однако одобрение руководства «шпор» по-прежнему не получено. Как информирует Tuttosport, «Бавария» вернётся к кандидатуре Влаховича, если так и не сможет провернуть трансфер англичанина. Мюнхенцы фигурировали в числе претендентов на 23-летнего серба ближе к началу лета, но до конкретики дело не дошло.

«Бавария», напомним, готова потратить на покупку Гарри Кейна около 100 млн евро без учёта бонусов. Стоимость Душана Влаховича, согласно оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.