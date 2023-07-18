«РБ Лейпциг» согласовал переход Симонса на правах аренды

«РБ Лейпциг» полностью согласовал переход полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года, а также не включает в себя право возможного выкупа.

В минувшем сезоне Симонс выступал за нидерландский ПСВ. В составе команды из Эйндховена 20-летний футболист провёл 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 40 миллионов евро.

Напомним, прошедший розыгрыш чемпионата Германии «РБ Лейпциг» завершил на третьем месте турнирной таблицы, отстав от первой «Баварии» на пять очков.