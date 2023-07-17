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Мане всё ещё надеется остаться в «Баварии»

17 Июля 2023 • 01:25 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Баварии» Садио Мане хочет получить второй шанс проявить себя в клубе.

Сенегалец не оправдал ожиданий в дебютном сезоне в Мюнхене, поэтому может быть продан до закрытия текущего трансферного окна. По некоторым данным «Бавария» готова отпустить 31-летнего игрока, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии. Тем не менее, как сообщает журналист Керри Хау, сам Мане по-прежнему надеется остаться. Впрочем, футболист осознаёт, что ему будет трудно закрепиться в команде под руководством Томаса Тухеля, в связи с чем его агент всё же изучает потенциальные варианты на рынке.

В прошедшей кампании Садио Мане записал на свой счёт 12 забитых мячей и шесть ассистов, приняв участие 38 матчах «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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