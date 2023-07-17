Мане всё ещё надеется остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане хочет получить второй шанс проявить себя в клубе.

Сенегалец не оправдал ожиданий в дебютном сезоне в Мюнхене, поэтому может быть продан до закрытия текущего трансферного окна. По некоторым данным «Бавария» готова отпустить 31-летнего игрока, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии. Тем не менее, как сообщает журналист Керри Хау, сам Мане по-прежнему надеется остаться. Впрочем, футболист осознаёт, что ему будет трудно закрепиться в команде под руководством Томаса Тухеля, в связи с чем его агент всё же изучает потенциальные варианты на рынке.

В прошедшей кампании Садио Мане записал на свой счёт 12 забитых мячей и шесть ассистов, приняв участие 38 матчах «Баварии».