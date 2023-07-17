Горецка намерен остаться в Германии в случае ухода из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не планирует переходить в зарубежный клуб.

28-летний игрок может быть продан в скором времени, поскольку в «Баварии» не уверены в его перспективах под руководством Томаса Тухеля в предстоящем сезоне. Хавбек не хочет уходить и намерен бороться за место в стартовом составе, но в случае неизбежной продажи предпочёл бы остаться в Германии, докладывает SportBild. Впрочем, единственный реальный претендент на Горецку из Бундеслиги – дортмундская «Боруссия» – не сможет позволить себе его зарплату. Таким образом, футболисту всё же придётся перебраться в другой чемпионат. Интерес к нему проявляют представители Английской премьер-лиги.