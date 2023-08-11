Тухель не исключает, что Кейн дебютирует за «Баварию» в Суперкубке Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не стал исключать, что нападающий Гарри Кейн может дебютировать за команду уже в Суперкубке Германии против «РБ Лейпцига», который состоится завтра.

«Все варианты открыты. Гарри Кейн сейчас не является нашим футболистом. Наша работа заключается в том, чтобы продвигать игроков, которые у нас есть. У нас имеется время, сезон ещё не начался. Завтра предстоит провести ещё одну тренировку», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» согласовала трансфер Кейна с «Тоттенхэмом» за 120 миллионов евро с учётом бонусов. Тем не менее, 30-летний игрок ещё не прошёл медосмотр и не подписал контракт.