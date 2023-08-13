«РБ Лейпциг» выиграл свой третий трофей - два из них были добыты в двух последних матчах клуба

Немецкий «РБ Лейпциг» ударно начал новый сезон - команда переиграла с крупным счетом чемпиона Бундеслиги, «Баварию», взяв, таким образом, Суперкубок Германии. Это был первый Суперкубок в истории «Лейпцига», и третий трофей в истории клуба в целом. Любопытно, что два из них были выиграны в двух последних официальных матчах клуба - речь о Кубке Германии, а сейчас о Суперкубке.

Новый сезон немецкого чемпионата стартует на следующей недели, девятнадцатого августа «Лейпциг» сыграет в гостях с леверкузенским «Байером». В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Бундеслиги.