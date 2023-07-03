«Арсенал» нацелился на защитника сборной Германии

Правый защитник «РБ Лейпцига» Бенджамин Хенрихс интересен лондонскому «Арсеналу».

26-летний игрок не является приоритетной целью для «канониров», однако руководство клуба уже провело переговоры с его представителями, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Микель Артета высоко оценивает талант немецкого латераля, но приобрести его будет непросто – «РБ Лейпциг» не хотел бы продавать важного исполнителя.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Бенджамина Хенрихса составляет 15 млн евро. В прошедшем сезоне футболист провёл 44 матча за «красных быков», отметившись четырьмя голами и тремя ассистами. В цветах сборной Германии он выступал десять раз.