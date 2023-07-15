«Интер» намерен приобрести Зоммера у «Баварии» по сниженной цене

Миланский «Интер» продолжает работать над сделкой по переходу голкипера Янна Зоммера.

«Нерадзурри» находятся в шаге от согласования условий личного контракта со швейцарским игроком – полная договорённость должна быть достигнута в ближайшие часы. Сразу после этого «Интер» начнёт официальные трансферные переговоры с «Баварией». Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, миланцы хотели бы купить 34-летнего вратаря за 6 млн евро, что ниже суммы отступных, прописанной в контракте футболиста с немецким клубом. Пока неясно, устроит ли такое предложение руководство мюнхенцев.

Янн Зоммер перешёл в «Баварию» в январе из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 9 млн евро.