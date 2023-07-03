«Ливерпуль» отказался от покупки Гравенберха, клуб сосредоточится на другом игроке

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх не перейдёт в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно.

Мерсисайдцы считались главными претендентами на 21-летнего футболиста, но не станут предпринимать новых попыток его приобрести. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» провёл переговоры с представителями нидерландца, однако никакой договорённости достигнуто не было. «Красные» выбыли из гонки за Гравенберхом, и теперь готовы сосредоточить усилия на подписании другого хавбека – 19-летнего Ромео Лавии из «Саутгемптона».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гравенберха в 30 млн евро, а Лавии – в 32 млн.